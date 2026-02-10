ВІЙНА В Україні Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - протягом доби зафіксовано 168 бойових зіткнень

2026-02-10 14:46

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 168 бойових зіткнень з ворогом, найбільше на Покровському напрямку, де захисники зупинили 38 штурмових дій окупантів. Про це свідчить зведення Генштабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 73 обстріли. Протягом доби зафіксоване одне боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п'ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ.

На Куп'янському напрямку відбулося три боєзіткнення в районах Піщаного та Довгенького.

На Лиманському напрямку ворог атакував п'ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Ставків, Дробишевого та Новоселівки.

На Слов'янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано одну наступальну дію в районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Степанівка, Іллінівка та Новопавлівка.

На Покровському напрямку захисники зупинили 38 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Софіївка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Філія, Дачне та Грішине.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дві атаки у районі Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у районах Гуляйполя та в бік Привільного, Успенівки, Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Загірного та Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку захисники відбили дві атаки противника у районі Малих Щербаків та Степногірська.

На Придніпровському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення.

Раніше Сили оборони півдня повідомили про повний контроль над Тернуватим, що на Запоріжжі. Оборонці опублікували відповідне відео з українським прапором.