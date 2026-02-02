ВІЙНА В Україні Що зараз відбувається на різних ділянках фронта - оприлюднено оновлені дані Генштаба ЗСУ

2026-02-02 16:47

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 179 бойових зіткнень. Переважна кількість російських атак зосереджена на трьох напрямках, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в зведенні 2 лютого.



Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, два пункти управління, два засоби протиповітряної оборони, два пункти управління БпЛА та чотири гармати противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби росіяни здійснили 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів. На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Вовчанська у бік населених пунктів Приліпка, Вільча, Графське, Вовчанські Хутори та Кутьківка.



На Куп’янському напрямку відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Загризового та у бік Курилівки, Піщаного й Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів, намагаючись просунутися вперед в напрямках Новосергіївки, Середнього, Дробишевого та Діброви.



На Слов’янському напрямку оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед, в районах Дронівки, Платонівки, Свято-Покровського у бік Закітного, Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку військові зупинили одну наступальну дію в районі Привілля.



На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Щербинівка, Степанівка, Іванопілля, Яблунівка та Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову та наступальну дію росіян у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Шевченко, Затишок, Мирноград, Котлине, Дачне, Філія та у бік Білицького, Дорожнього, Новопавлівки, Вільного й Сергіївки.



На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував наші позиції, у районах Вербового та Вишневого. На Гуляйпільському напрямку противник 32 рази намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районі Гуляйполя та у бік Староукраїнки, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки й Залізничного. На Оріхівському напрямку захисники відбили одну атаку, у бік Приморського.