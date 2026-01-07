Життя В Україні застосовано непланові відключення світла через ворожі обстріли та негоду

2026-01-07 16:46

Сьогодні в декількох областях України застосовано нові відключення світла через російські обстріли та негоду. Про це повідомило Укренерго.

Так, внаслідок масованої дронової атаки станом на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у Дніпропетровській області.

На Одещині через наслідки попередніх російських атак діють мережеві обмеження, тривають відновлювальні роботи.

Через негоду – сильний сніг, налипання мокрого снігу – на ранок повністю або частково був знеструмлений 21 населений пункт у Закарпатській області. Є знеструмлені споживачі на Київщині. В обох областях пошкоджені лінії відновлюють бригади місцевих обленерго.

Разом з тим споживання електроенергії в Україні зросло на 3,3%. Енергетики поянюють це зменшенням обсягів відключень світла у більшості регіонів України.

А в Міненерго заявили, що у частині найбільш енергодефіцитних регіонів ситуація поступово покращується.

"Це стало можливим завдяки роботі ремонтних бригад та перегляду фактичних переліків об’єктів критичної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці мер Львова Андрій Садовий повідомив, що вночі частину лікарень та весь комунальний електротранспорт було відключено від електроенергії. За його словами, це сталося через зміну підхіду до визначення критичності підприємств.