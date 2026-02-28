Життя МВС Німеччини порадило українським біженцям, які хочуть залишитися в країні, самостійно змінювати свій статус

2026-02-28 14:45

Українцям в Німеччині, які планують залишитися, закликали подавати документи вже зараз, бо після 2027 року автоматичного продовження тимчасового захисту не буде, — пише DW.

МВС Німеччини радить українським біженцям, які хочуть залишитися в країні, не чекати до останнього й уже зараз самостійно змінювати свій статус та оформлювати посвідку на проживання.

У відомстві прямо заявили: жодного нового спеціального статусу для українців запроваджувати не планують.

Після березня 2027 року, коли, ймовірно, завершиться європейська програма прийому, можливий лише перехідний період — автоматичного продовження не буде.

Влада попереджає — не відкладайте подачу документів. Коли почнеться масовий наплив заяв, процес стане складнішим і довшим.

Реальні шанси залишитися матимуть ті, хто вже інтегрувався: кваліфіковані фахівці зі знанням мови та стабільною роботою.

А от тим, хто працює у низькооплачуваному секторі або взагалі не працює, залишитися в Німеччині після буде значно складніше.

