Життя Як отримати відшкодування збитків від падіння бурульки на авто - покрокова інструкція

2026-01-31 13:32

Якщо бурулька впала на ваше авто та пошкодила його — ви маєте право на відшкодування збитків, — Міністерство юстиції

Якщо бурулька з даху будинку пошкодила припаркований автомобіль, слід діяти за таким алгоритмом:

1 Викличте поліцію: Для фіксації факту події та складання документів із зазначенням місця, адреси й обставин.
2 Зробіть фото та відео: Зафіксуйте пошкодження автомобіля та місце події з прив’язкою до будівлі.
3 Встановіть свідків: Запишіть ПІБ і контактні дані осіб, які бачили момент падіння бурульки.
4 Перевірте наявність камер спостереження: З’ясуйте, чи є поблизу камери або відеореєстратори, та за можливості отримайте копії записів.
5 Замовте оцінку майнової шкоди: Зверніться до експерта і збережіть усі підтвердні документи (чеки, квитанції).
6 Визначте балансоутримувача будівлі: За потреби зверніться до органу місцевого самоврядування із запитом щодо власника або балансоутримувача будинку.
7 Зверніться до балансоутримувача: Подайте заяву про відшкодування збитків у добровільному порядку.
8 Подайте позов до суду.

Водночас, якщо авто було припарковане в забороненому місці або під попереджувальними знаками, відповідальність може нести власник автомобіля.

