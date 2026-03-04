Запоріжжя: оновлені графіки стабілізаційних відключень світла на 4 березня

Сьогодні ситуація залишається складною, задіяно одразу кілька черг погодинних відключень, тож в місті і області електроенергію будуть вимикати мінімум два-три рази.
Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему.
▪️1.1: 18:00 – 20:30;
▪️1.2: 18:00 – 20:30;
▪️2.1: 13:30 – 18:30;
▪️2.2: 22:30 – 24:00;
▪️3.1: 07:30 – 11:30;
▪️3.2: 18:00 – 23:00;
▪️4.1: 07:30 – 09:30;
▪️4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30;
▪️5.1: 09:00 – 14:00;
▪️5.2: 09:00 – 14:00;
▪️6.1: 13:30 – 18:30;
▪️6.2: 13:30 – 18:30.