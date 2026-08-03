ВІЙНА В Україні В Дніпрі затримали популярного блогера, який "зливав" місця роботи груп ТЦК

2026-08-03 09:31

В Дніпрі правоохоронці затримали блогера, який на власній сторінці у тіктоку із аудиторією майже 7 тис. користувачів «зливав» локації мобільних груп ТЦК для уникнення заходів оповіщення.

Такі дії кваліфікуються, як перешкоджання законній діяльності збройних сил та тягнуть за собою серйозне покарання.

Працюючи водієм на приватному підприємстві, зловмисник використовував робочі поїздки, щоб відстежувати місця зосередження військових та поліцейських.

Також у Дніпрі викрито ділка, який продавав ухилянтам фіктивні меддовідки щодо проведення хірургічних операцій через «погане» здоров’я.

Надалі фігурант обіцяв клієнтам задіяти особисті зв’язки у ВЛК для «списання» потенційних призовників з військового обліку.