Політика Макрон і Мерц не змогли найти спільної мови у питанні щодо розблокування Ормузької протоки

2026-04-22 08:25

Президент Франції Еманюель Макрон наполягає на суто "мирних" заходах у питанні відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Тим часом канцлер Німеччини Фридрих Мерц хоче обговорити з США участь у планах патрулювання, повідомляє The Telegraph.

В обговореннях планів щодо військово-морської коаліції з відновлення водного шляху, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає на тому, що необхідно "обговорити участь збройних сил США" у місії. Натомість президент Франції Еммануель Макрон прагне виключити "войовничі країни" - США, Ізраїль та Іран - з-поміж причетних до контролю протоки.

Президент Франції заявив про наміри побудувати "коаліцію охочих" відправити військові кораблі та інші судна для розмінування під британським і французьким керівництвом до Ормузької протоки.

Західні чиновники, поінформовані про заплановані дискусії між Макроном та Мерцом, не сподіваються на конкретний план дій. Натомість вони вважають, що переговори відбуватимуться, щоб заспокоїти Трампа, який неодноразово критикував НАТО та європейських союзників через їхню відмову приєднатися до його військової кампанії на Близькому Сході.

"Є хороші аргументи на користь цього", - сказав Мерц на пресконференції в Берліні, виклавши своє бачення на німецько-американську місію в регіоні.

Німецькі чиновники часто не наважуються рухатися у військових питаннях, не перебуваючи в контакті з американцями, зазначає видання. Франція, однак, набагато комфортніше почувається, прокладаючи незалежний шлях без Вашингтона.

Представник Єлисейського палацу наголосив на необхідності отримати зобов'язання з боку Ірану не обстрілювати кораблі, що проходять через Ормузьку протоку, і зобов'язання США не блокувати будь-яке судно, що входить або виходить з неї.