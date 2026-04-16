Політика Дональд Трамп заявив, що не турбується через поразку Віктора Орбана, за якого він агітував

2026-04-16 08:25

Президент США Дональд Трамп не турбується через поразку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, за якого він агітував, на виборах 12 квітня. Про це американський лідер заявив в коментарі журналісту ABC News Джонатану Карлу.

Він запевнив, що йому подобається майбутній прем’єр-міністр Угорщини - лідер партії Тиси Петер Мадяр.

"Гадаю, новий прем'єр-міністр добре впорається зі своїми обов'язками – він гарна людина... Я думаю, він буде добрим прем'єром", - зазначив Трамп.

Мадяр раніше був членом партії Орбана Фідес і має схожі погляди на імміграцію, зауважив президент США.

Трамп не знає, чи змінило б щось, якби він поїхав в Угорщину агітувати за Орбана замість свого віце-президента Джей Ді Венса, який здійснив візит у Будапешт за кілька днів до виборів.

"Він (Орбан – ред.) значно відставав. Я не був так сильно залучений у цю справу. Хоч Віктор – непогана людина", – заявив американський президент.

Це фактично стало першою реакцією Трампа на поразку Орбана на парламентських виборах.

Раніше лідер США, коментуючи програш Орбана, заявив, що це не його, Трампа, вибори, але назвав угорського прем’єра "своїм другом".