Політика Мерц наполягає, що війна в Україні може припинитись лише, якщо умови будуть прийнятними для ЄС

2025-11-24 11:33

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна в Україні з росією може припинитись лише у разі, якщо умови будуть прийнятними для України та Європи, передає CBS News.

"Війни не можуть бути припинені великими державами через голови країн, яких це стосується. Це війна, яка може бути припинена лише за згодою України, а також за нашою згодою, згодою Європи. Тому що це війна на європейському континент", - сказав Мерц.

Він наголосив, що залежно від того, як ця війна закінчиться, вона матиме наслідки для безпеки Європи.

Якщо Україна програє війну і потенційно зазнає колапсу, це матиме наслідки для всієї європейської політики, для всього європейського континенту, зауважив канцлер. Тому, пояснив він, держави континенту так глибоко залучені до процесу пошуку мирних рішень, усвідомлюючи всю відповідальність.

Мерц також нагадав, що напередодні мав довгу телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і чітко пояснив йому цю позицію. За його словами, він ще раз нагадав Трампові про те, як Росія поставилася до Будапештського меморандуму, згідно з яким обіцяла поважати територіальну цілісність України, але не виконала цю обіцянку.

"Тому зараз мають бути надані інші гарантії безпеки", - заявив канцлер. Він наголосив, що зараз потрібно досягти інших, більш надійних угод.