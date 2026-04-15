Політика Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала скористатися повною поразкою Орбана

2026-04-15 09:30

Євросоюз повинен зробити висновки з поведінки уряду чинного прем’єра Угорщини Віктора Орбана під час його правління та перейти до голосування кваліфікованою більшістю щодо питань зовнішньої політики для уникнення системних блокувань. Про це сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, відповідаючи на питання журналістів.

Вона закликала відмовитися від принципу одностайності під час затвердження питань зовнішньої політики ЄС.

"Попереду багато роботи, оскільки Угорщина повертається на європейський шлях. Але я вважаю, що ми також повинні поглянути на засвоєні уроки всередині Європейського Союзу. Наприклад, я вважаю, що перехід до голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці є важливим способом уникнення системних блокувань, які ми бачили в минулому", – заявила фон дер Ляєн.

На її думку, ЄС має "використати цей імпульс зараз".

"Нам потрібно рухатися вперед у цьому питанні," – додала вона.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулись вибори в парламент. На них впевнену перемогу отримала партія Тиса, яку оолює Петер Мадяр. Після оголошення результатів прихильники Тиси заповнили вулиці Будапешта та інших міст, скандуючи: "росіяни, додому!".

