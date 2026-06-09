Спорт Ріко Верховен розповів, чому пішов на ризиковані дії та помилився у поєдинку проти Усика

2026-06-09 13:34

Кікбоксер Ріко Верховен поділився своїми враженнями про фінал поєдинку з чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександром Усиком, який здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді.

За словами спортсмена з Нідерландів, на суддівських картках була зафіксована нічия, що змусило його ризикувати, намагаючись здобути перемогу в бою.

"На офіційних суддівських записках у нас була нічия. Тому багато хто питав мене, чому я так наполегливо йшов вперед у 11-му раунді. Я відповідав, що ви дивилися на неофіційний рахунок у трансляції, але насправді була нічия, тому мені потрібно було продовжувати тиснути.

Звичайно, після десяти раундів агресії мені здавалося, що я виграю. Але рахунок був рівним, тому мені потрібно було продовжувати форсувати події. Потім я отримав чистий аперкот, який він дуже добре викинув. Так, це була помилка", - розповів Верховен в інтерв’ю The Ring.