Спорт Команда Ріко Верховена вже наполягає на другому поєдинку проти Усика

2026-05-25 14:46

У команді нідерландського важковаговика наполягають на другому поєдинку проти українського чемпіона.

Минулого вікенду відбувся бій між непереможним українцем Олександром Усиком і кікбоксером з Нідерландів Ріко Верховеном. Нагадаємо, Усик здобув перемогу над Ріко технічним нокаутом в 11-му раунді.

Після поєдинку тренер голландського спортсмена Пітер Ф’юрі прокоментував невдачу свого підопічного:

"Я нікого не критикую і не кажу, що хтось помилявся (у прогнозах). Якби я сам був аналітиком і не знав, яку роботу ми виконали, то говорив би те саме: "Він кікбоксер, у нього немає шансів", - і очікував би, що все закінчиться за один, два або три раунди. Послухайте, ми зробили все, що могли. Єдине, чого сьогодні не вистачило Ріко, - це досвіду.

Повністю його вітаю (Усика). Але я вважаю, що їм варто провести реванш.

Думаю, Олександр погодиться на другий бій. Давайте влаштуємо реванш, бо цей хлопець заслуговує на ще один шанс.

Подивіться, що сталося сьогодні. Ще трохи досвіду - і все могло б скластися інакше", - наводить слова фахівця журнал The Ring.