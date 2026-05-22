Спорт Ріко Верховен розповів, проти чого Усик 23 травня може бути беззахисним

2026-05-22 10:29

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен перед своїм майбутнім поєдинком з Олександром Усиком розповів, як його досвід у кікбоксингу допоможе йому здобути перемогу над українським чемпіоном.

"Я принесу на ринг те, чого він раніше ніколи не бачив. Це головна причина, чому я поб’ю Усика. Всі чекають, що він переможе, бо він завжди перемагає. Але я приходжу в бокс як кікбоксер, а з таким він ще не зіштовхувався.

Він вивчив бокс вздовж і впоперек краще багатьох, але він не знає, чого очікувати від кікбоксера, який вийде проти нього за правилами боксу. Я вважаю, що здатен його перемогти", - заявив Верховен.

Бій за правилами боксу відбудеться 23 травня в Єгипті. Також між спортсменами відбулася дуель поглядів.

subscriber subscriber

Еще по теме

Скалічений Джошуа блогер Джейк Пол заявив, що планує вийти на бій проти абсолютного чемпіона Усика

2026-05-06 14:43

Ріко Верховен пообіцяв наочно довести Усику, що він не такий вже й непереможний

2026-05-06 13:34

Тоні Белью назвав єдиного боксера, який може зупинити домінування суперважковаговика Олександра Усика

2026-05-05 14:42

Хто стане наступним претендентом на пояс Олександра Усика після кікбоксера Ріко Верховена

2026-05-05 09:31

Еще новости в разделе "Спорт"

Манчестер Сіті ризикує втратити ще одного зі своїх ключових виконавців

2026-05-22 12:28

Ріко Верховен розповів, проти чого Усик 23 травня може бути беззахисним

2026-05-22 10:29

Лідер атак Арсеналу Букайо Сака встановив унікальне гольове досягнення

2026-05-21 12:29

Колишній чемпіон світу Фабіо Вордлі вперше висловився про свою поразку від Даніеля Дюбуа

2026-05-21 10:28
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Манчестер Сіті ризикує втратити ще одного зі своїх ключових виконавців 2026-05-22 12:28
Ріко Верховен розповів, проти чого Усик 23 травня може бути беззахисним 2026-05-22 10:29
Лідер атак Арсеналу Букайо Сака встановив унікальне гольове досягнення 2026-05-21 12:29
Колишній чемпіон світу Фабіо Вордлі вперше висловився про свою поразку від Даніеля Дюбуа 2026-05-21 10:28