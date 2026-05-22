Спорт Ріко Верховен розповів, проти чого Усик 23 травня може бути беззахисним

2026-05-22 10:29

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен перед своїм майбутнім поєдинком з Олександром Усиком розповів, як його досвід у кікбоксингу допоможе йому здобути перемогу над українським чемпіоном.

"Я принесу на ринг те, чого він раніше ніколи не бачив. Це головна причина, чому я поб’ю Усика. Всі чекають, що він переможе, бо він завжди перемагає. Але я приходжу в бокс як кікбоксер, а з таким він ще не зіштовхувався.

Він вивчив бокс вздовж і впоперек краще багатьох, але він не знає, чого очікувати від кікбоксера, який вийде проти нього за правилами боксу. Я вважаю, що здатен його перемогти", - заявив Верховен.

Бій за правилами боксу відбудеться 23 травня в Єгипті. Також між спортсменами відбулася дуель поглядів.