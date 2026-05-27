Життя На Львівщині судитимуть директора лісгоспу через нелегальну вирубку дерев на 103 млн грн

2026-05-27 08:24

"Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора Славського дочірнього лісогосподарського підприємства Галсільліс. Він також є чинним депутатом Славської селищної ради VIII скликання", - мовиться у повідомленні Офіс генпрокурора.

Як з'ясувалося, посадовець мав забезпечити заліснення земель, зайнятих рідколіссям. Натомість він видав лісорубні квитки на проведення рубок так званого "рідколісся".

Водночас, директор достовірно знав, що чинні нормативно-правові акти не передбачають такого виду рубок. Тобто під виглядом нібито господарських робіт фактично було організовано незаконне знищення лісу.

Упродовж 2019-2023 років на території Стрийського району незаконно зрубали понад 18 тисяч дерев.

Нині посадовцю інкримінують незаконну порубку дерев у лісах, вчинену за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки за ч. 4 ст. 246 КК України.

Для відшкодування збитків прокурор заявив два цивільні позови в інтересах держави в особі Козівської сільської ради та Славської селищної ради Стрийського району Львівської області.