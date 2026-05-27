Життя На Львівщині судитимуть директора лісгоспу через нелегальну вирубку дерев на 103 млн грн

2026-05-27 08:24

"Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора Славського дочірнього лісогосподарського підприємства Галсільліс. Він також є чинним депутатом Славської селищної ради VIII скликання", - мовиться у повідомленні Офіс генпрокурора.

Як з'ясувалося, посадовець мав забезпечити заліснення земель, зайнятих рідколіссям. Натомість він видав лісорубні квитки на проведення рубок так званого "рідколісся".

Водночас, директор достовірно знав, що чинні нормативно-правові акти не передбачають такого виду рубок. Тобто під виглядом нібито господарських робіт фактично було організовано незаконне знищення лісу.

Упродовж 2019-2023 років на території Стрийського району незаконно зрубали понад 18 тисяч дерев.

Нині посадовцю інкримінують незаконну порубку дерев у лісах, вчинену за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки за ч. 4 ст. 246 КК України.

Для відшкодування збитків прокурор заявив два цивільні позови в інтересах держави в особі Козівської сільської ради та Славської селищної ради Стрийського району Львівської області.

subscriber subscriber

Еще по теме

У Львівській області викрили незаконну діяльність із виготовлення та збуту контрафактного алкоголю

2025-10-20 11:33

У Львівській області військові тилового батальону отримали 35 млн "бойових" виплат

2025-06-21 13:34

Як китайський коронавірус руйнує українську культуру

2020-04-04 09:05

фото Біля Львова будують на 30 гектарах парк Древній Звенигород

2019-09-24 14:07

Еще новости в разделе "Життя"

На Львівщині судитимуть директора лісгоспу через нелегальну вирубку дерев на 103 млн грн

2026-05-27 08:24

З 15 липня в Києві подорожчає проїзд - метро буде по 30 грн

2026-05-22 14:45

Для водіїв електросамокатів в Україні ввели штрафи до 85 тисяч, арешти і конфіскацію

2026-05-22 08:23

До Дня Незалежності українці отримають одноразові виплати – озвучені точні суми

2026-05-21 16:43
Все статьи раздела "Життя"

Життя

На Львівщині судитимуть директора лісгоспу через нелегальну вирубку дерев на 103 млн грн 2026-05-27 08:24
З 15 липня в Києві подорожчає проїзд - метро буде по 30 грн 2026-05-22 14:45
Для водіїв електросамокатів в Україні ввели штрафи до 85 тисяч, арешти і конфіскацію 2026-05-22 08:23
До Дня Незалежності українці отримають одноразові виплати – озвучені точні суми 2026-05-21 16:43