ВІЙНА В Україні Спійманим на схемі для ухилянтів посадовцям Миколаївського ТЦК оголошено підозри

2026-05-04 10:33

Посадовцям одного з відділів Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оголосили підозри у справі про схему ухилення від мобілізації, повідомили у ДБР.

Ще у березні ДБР викрила організатора схеми - місцевого безробітного, який, за 8 тис. доларів обіцяв чоловікам "допомогу" в уникненні мобілізації. Він запевняв, що має зв’язки у ТЦК та може оформити фіктивний призов із подальшим отриманням трьох відмов від різних військових частин. Тоді йому оголосили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Згодом правоохоронці встановили причетність до цієї схеми тимчасово виконуючого обов’язки начальника 2 відділу Миколаївського РТЦК та його підлеглого.

За версією слідства, вони вносили несанкціоновані зміни до державної системи обліку Оберіг в інтересах "клієнтів".

Зрештою,посадовцям оголосили підозру у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах, вчиненій за попередньою змовою групою осіб за ч. 3 ст. 362 КК України.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Нині триває досудове розслідування. Встановлюють осіб, які могли скористатися цими "послугами".