ВІЙНА В Україні Олександр Сирський побував в районі ведення активних бойових дій на Олександрівському напрямку

2026-06-25 11:31

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський здійснив робочу поїздку в район ведення активних бойових дій на Олександрівському напрямку. Про це він повідомив у Телеграм.

Він заслухав доповідь командувача Десантно-штурмових військ генерал-майора Олега Апостола про ситуацію в районі відповідальності, результати проведеної роботи та виконання раніше визначених завдань.

"Обговорили варіанти подальших дій, скоригував плани", – зазначив головком.

Сирський відвідав 95 окрему десантно-штурмову бригаду. За його словами, на місці "детально ознайомився із обстановкою у смузі відповідальності, прийняв необхідні рішення щодо вирішення проблемних питань".

"Воїни-десантники ведуть активні оборонні дії та роблять усе, щоб противник не зміг просуватися і закріплюватися. Наші пріоритети незмінні – звільнення української території від російських окупантів, збереження життя наших воїнів. Дякую кожному військовослужбовцю за стійкість та мужність!", – резюмував Сирський.