ВІЙНА В Україні Олександр Сирський побував в районі ведення активних бойових дій на Олександрівському напрямку

2026-06-25 11:31

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський здійснив робочу поїздку в район ведення активних бойових дій на Олександрівському напрямку. Про це він повідомив у Телеграм.

Він заслухав доповідь командувача Десантно-штурмових військ генерал-майора Олега Апостола про ситуацію в районі відповідальності, результати проведеної роботи та виконання раніше визначених завдань.

"Обговорили варіанти подальших дій, скоригував плани", – зазначив головком.

Сирський відвідав 95 окрему десантно-штурмову бригаду. За його словами, на місці "детально ознайомився із обстановкою у смузі відповідальності, прийняв необхідні рішення щодо вирішення проблемних питань".

"Воїни-десантники ведуть активні оборонні дії та роблять усе, щоб противник не зміг просуватися і закріплюватися. Наші пріоритети незмінні – звільнення української території від російських окупантів, збереження життя наших воїнів. Дякую кожному військовослужбовцю за стійкість та мужність!", – резюмував Сирський.

subscriber subscriber

Еще по теме

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив з начальникм Штаба сил Румунії безпеку Чорного моря

2026-06-18 10:32

Олександр Сирський відвідав Куп’янськ та особисто оцінив ситуацію на цій ділянці фронту

2026-05-11 12:28

Олександр Сирський прийняв важливе рішення по Покровському напрямку

2026-04-22 14:37

Олександр Сирський повідомив про звільнення ще 12 населених пунктів на півдні України

2026-04-06 12:31

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Правила бронювання від мобілізації працівників посилили - що і для кого зміниться

2026-06-25 16:47

Чинного депутата підозрюють в ухиленні від сплати понад 12 мільйонів податків

2026-06-25 12:29

Олександр Сирський побував в районі ведення активних бойових дій на Олександрівському напрямку

2026-06-25 11:31

Стан енергосистеми України 25 червня: рівень споживання зростає, є ризик нових відключень

2026-06-25 10:28
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Правила бронювання від мобілізації працівників посилили - що і для кого зміниться 2026-06-25 16:47
Чинного депутата підозрюють в ухиленні від сплати понад 12 мільйонів податків 2026-06-25 12:29
Олександр Сирський побував в районі ведення активних бойових дій на Олександрівському напрямку 2026-06-25 11:31
Стан енергосистеми України 25 червня: рівень споживання зростає, є ризик нових відключень 2026-06-25 10:28