ВІЙНА В Україні Олександр Сирський відвідав Куп’янськ та особисто оцінив ситуацію на цій ділянці фронту

2026-05-11 12:28

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський відвідав 2 корпус Нацгвардії Хартія та обговорив з командирами обстановку на підступах до міста Куп’янськ. Про це він повідомив у Телеграм в понеділок, 11 травня.

"Працював у 2 корпусі Національної гвардії України Хартія, що веде активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. В ході робочої поїздки обговорили з командиром корпусу полковником Ігорем Оболєнським та командним складом поточну обстановку на підступах до Куп’янська, питання взаємодії з іншими підрозділами в районі відповідальності, їхні напрацювання та пропозиції щодо дій в умовах, які змінюються", – написав головком.

Сирськийпідкреслив, що серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим БПЛА, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їхнє забезпечення і збереження життів воїнів.

Як відомо, Південно-Слобожанський напрямок охоплює прикордонні райони на півночі Харківської області. Це активна зона боїв на північний схід та північ від Харкова– в районах Вовчанська, Зеленого, Тернової, Стариці, Липціві Куп’янська.

Минулого тижня Сирський повідомив, що ситуація на фронті є вкрай напруженою. Росіяни активізували наступ майже на всіх напрямках та проводять масштабне перегрупування своїх сил. Наразі Покровський напрямок є найбільш критичною ділянкою, де ворог зосередив угруповання чисельністю близько 106 тисяч особового складу.

Перед цим у ЗСУ назвали два фактори, що ускладнюють ситуацію під Куп'янськом. Ключову роль у натиску на місто, відіграє Голубівка – населений пункт на північ від Куп'янська.