ВІЙНА В Україні Олександр Сирський прийняв важливе рішення по Покровському напрямку

2026-04-22 14:37

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час чергової робочої поїздки зустрівся з керівництвом наступального угруповання, а також працював з підрозділами на Покровському напрямку. Про це він повідомив у Телеграм в середу, 22 квітня.

"Під час чергової робочої поїздки зустрівся з керівництвом нашого наступального угруповання. Із генерал-майором Олегом Апостолом обговорили оперативну обстановку, виконання поставлених завдань, плани щодо подальших активних дій", – написав він.

Також головком працював у штабах підрозділів на Покровському напрямку, де російсько-окупаційні війська тиснуть найвідчутніше

"З початку квітня тут зафіксовано загалом 688 атак ворога. Поспілкувався з командирами корпусів, військових частин та підрозділів. Разом проаналізували поточну ситуацію в районах відповідальності. Заслухав доповіді щодо потреб українських захисників, пропозиції для посилення ефективності застосування військ та блокування активних дій ворога. Прийняв певні рішення щодо додаткового забезпечення наших підрозділів", – зазначив Сирський.

Крім того, він відвідав угруповання Сил безпілотних систем, де обговорив низку питань з майором Робертом Бровді.

"Коли ворог проводить перегрупування та підтягує резерви, роль БпС в ураженні окупантів ще більше зростає", – додав Сирський.