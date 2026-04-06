ВІЙНА В Україні Олександр Сирський повідомив про звільнення ще 12 населених пунктів на півдні України

2026-04-06 12:31

Українська армія звільнила 12 населених пунктів на Олександрівському напрямку. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський у Фейсбук.

Він розповів, що здійснив чергову робочу поїздку і зустрівся з керівництвом наступального угруповання.

"На Олександрівському напрямку наступальні дії Сил оборони України тривають із кінця січня. В ході цієї операції відновлено контроль над 480 кв. км території, вісьмома населеними пунктами у Дніпропетровській області та чотирма – в Запорізькій", – написав головком.

Сирський залухав доповідь генерал-майора Олега Апостола і обговорив з ним шляхи підвищення ефективності активних дій у визначених смугах та протидії штурмовим діям противника.

За його словами, на Олександрівському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Тернове, Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Січневе та в бік Соснівки, Вербового, Злагоди. Протягом минулого тижня на напрямку зафіксовано загалом 64 атаки ворога.

Сирський нагадав, що росіяни намагаються створити так звану “буферну зону” на Дніпропетровщині.

"Натомість Сили оборони України послідовно і стійко провадять активну оборону, завдають окупантам відчутного вогневого ураження, знищують ворожий особовий склад, озброєння та військову техніку", – запевнив він.

Також головком працював на Покровському напрямку. Під час виїзду в 7-й корпус швидкого реагування ДШВ він заслухав доповідь командира цього підрозділу бригадного генерала Євгена Ласійчука та командирів військових частин щодо поточної обстановки і проблемних питань.

"Одразу віддав розпорядження щодо додаткового забезпечення боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами для посилення вогневої потужності наших частин на Донеччині", – написав Сирський і подякував кожному воїну за професіоналізм, хоробрість і самовіддачу.