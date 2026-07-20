Світ Британія витратить ще 3,7 млн євро на розробку недорогих систем для перехоплення безпілотників

2026-07-20 08:23

Велика Британія виділила 3,16 мільйона фунтів стерлінгів (3,7 млн євро) на розробку недорогих систем для перехоплення безпілотників і захисту від інших повітряних загроз. Про це повідомила пресслужба британського уряду, пише в понеділок, 13 липня, Європейська правда.



Британія підписала угоди на постачання дешевих систем перехоплення, ставши першою серед п’яти європейських країн, які уклали контракти в рамках спільної ініціативи щодо зміцнення протиповітряної оборони.



Мовиться про програму "Недорогі засоби та автономні платформи" (LEAP), що протидіє масштабним загрозам від безпілотників і ракет. До програми також приєдналися Німеччина, Франція, Італія та Польща.



У межах цієї ініціативи кожна країна проводить власні національні конкурси з подальшою багатосторонньою співпрацею, що сприятиме зростанню європейської оборонної промисловості, зміцненню взаємодії та розробці рішень для службовців п’яти країн.



Як зазначили в уряді Великої Британії, нові системи перехоплення розроблені для більш доступного методу протидії дронам. Це стає все актуальніше, оскільки зростає використання численних дешевих дронів серійного виробництва, які можуть перевантажити традиційні системи протиповітряної оборони, котрі зазвичай дорожчі та повільніші у виробництві.