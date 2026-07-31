Світ Збройні сили Фінляндії запровадили обмеження через підвищену дронову небезпеку

2026-07-31 09:34

Збройні сили Фінляндії запровадили тимчасові обмеження на використання повітряного та морського простору біля міст Котка та Гаміна на сході Фінської затоки, повідомляє Yle.

Повітряні обмеження почали діяти після 08:00, а невдовзі для цивільного руху закрили й відповідну морську акваторію. Заборонена зона охоплює територію від перешийка Кауніссаарі до порту Гаміна.

У Генеральному штабі Фінляндії наголосили, що ці заходи є превентивними. Вони пов’язані з ризиком того, що безпілотники, які летять у напрямку російських об’єктів, можуть випадково опинитися у повітряному просторі країни.

Військові пояснили, що тимчасове закриття повітряної та морської зон дає змогу за потреби безпечно перехопити такі дрони без ризику для цивільної авіації та судноплавства.

Зазначимо, подібні обмеження Фінляндія вже застосовувала раніше. Востаннє їх запроваджували 10 липня у східній частині Фінської затоки.

Як повідомлялось, Росія готується звести новий військовий гарнізон у Карелії, неподалік Петрозаводська та фінського кордону. Підготовчі роботи вже розпочалися - цей крок може стати частиною посилення російської військової присутності на північно-західному напрямку поблизу країн НАТО.

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