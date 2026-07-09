Політика Латвія буде спільно з Україною виробляти бойові дрони неподалік кордонів з рф та білоруссю

2026-07-09 09:33

Угода між Латвією і Україною щодо співпраці у сфері безпілотних систем передбачає спільне виробництво, у межах якого таке підприємство має з'явитись неподалік кордону Латвії з росією. Про це заявив прем'єр-міністр Андріс Кулбергс, повідомляє Delfi.



Він пояснив, що підписана на початку червня угода з Україною щодо співпраці у сфері безпілотних систем передбачає у тому числі спільне виробництво. Зокрема, планується швидке спорудження такого підприємства неподалік кордону з Росією.



Латвійський прем'єр зазначив, що з боку уряду зроблять усе необхідне для того, щоб це підприємство могло розміститися неподалік кордону. Кулбергс зазначив, що цьому регіону потрібна економічна активність, інвестиції та робочі місця.



Також Кулбергс розповів, що у липні-серпні уздовж кордонів країни з Білоруссю та росією мають запрацювати нові рішення для протидії безпілотникам, які дозволять не застосовувати авіацію у разі кожної повітряної загрози.