ВІЙНА В Україні На Київщині викрито адвокатську схему незаконного переправлення ухилянтів закордон

2026-05-25 09:33

Адвоката з Бучі підозрюють в організації незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон, — поліці

Правоохоронці викрили 48-річного мешканця Бучі, який, за даними слідства, організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

За 12 000 доларів США він обіцяв працевлаштувати військово зобов’язаного до державної установи та оформити документи, які мали стати підставою для службового відрядження за межі України.

Спочатку підозрюваний отримав аванс у розмірі 2 000 доларів. Під час передачі решти суми — 10 000 доларів — його затримали правоохоронці.

Наразі триває досудове розслідування.

