Спорт Екс-чемпіон Ділліан Вайт запропонував провести новий бій проти Дерека Чісори

2026-05-07 14:41

Колишній претендент на чемпіонський титул у надважкій вазі Ділліан Вайт запропонував провести бій проти Дерека Чісори.

Британський боксер зазначив, що із задоволенням організував би трилогію зі співвітчизником.

"Він говорив, що хоче побитися зі мною і не завершить кар’єру. Мало боксерів проводили за свою кар’єру трилогії. Я б із задоволенням знову побився з ним. Я думаю, що наша трилогія була б чудовою, бо ми обидва на тому етапі кар’єри, коли не будемо багато бігати по рингу. Ми стоятимемо і обмінюватимемося ударами. Я йому не подобаюся, а він мені не подобається. Він не хоче програвати мені, а я не хочу програвати йому.

Я вже одного разу його приспав. Я подарував йому один із найкращих снів у його житті. Тож було б чудово побитися. Фанати хочуть побачити хороші бої. Вони хочуть побачити, як гідні надважковаговики влаштовують гідну сутичку, і наш бій буде таким. Тож я з радістю провів би його. Якщо Дерек налаштований серйозно, він знає, де мене знайти. Я поб’юся з Чісорою хоч завтра", - наводить слова Вайта Sky Sports.

Нагадаємо, у 2016 році Вайт переміг Чісору розділеним рішенням суддів, а у 2018 році нокаутував його у другому поєдинку.