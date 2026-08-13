Політика Уряд України значно прискорить виконання зобов’язань, аби отримати максимально можливий обсяг фінансування

2026-08-13 12:28

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що уряд прискорить роботу для виконання зобов’язань у межах Ukraine Facility, щоб отримати максимально можливий обсяг фінансування від партнерів.

За його словами, на нараді з міністрами, відповідальними за конкретні напрями, урядовці детально проаналізували поточну ситуацію, які зобов’язання вже виконано, які прострочено, де є проблемні місця та як їх вирішити.

"Окремо розібрали кроки, які вже зараз створюють ризик недоотримання коштів. Вже зараз нам потрібно закрити зобов’язання і виконати умови третього кварталу. Уряд повинен працювати на випередження та забезпечити кожне можливе надходження зовнішньої допомоги", - зазначив він.

Корецький додав, що за підсумками наради дано відповідні доручення, зокрема, визначено конкретні строки та відповідальних за кожним проблемним напрямом.

Він нагадав, що станом на сьогодні Україна залучила вже EUR29,5 млрд з передбачених Українським Планом EUR46,8 млрд.

Нагадаємо, рада ЄС ухвалила зміни до Плану для України для отримання понад 8 млрд євро додаткового фінансування в рамках UkraineFacility у 2026 році.