ВІЙНА В Україні

ВІЙНА В Україні Уражено ще чотири військові кораблі ворога у Новоросійську

2026-08-13 08:27

Минулої ночі рашистам вчергове нагадали відомий вислів українського захисника острову Зміїний.

У напрямку російського воєнного корабля цього разу пішли одразу чотири ворожих "металобрухтів".

В рамках спільної операції підрозділи Сил оборони України уразили військово-морську базу у Новоросійську краснодарського краю рф.

За попередньою інформацією, пошкоджень різного ступеню зазнали чотири військових кораблі російського агресора.

В саме:

Два фрегата проєкту 11356, «Адмирал Макаров» та «Адмирал Ессен».

Малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М»

Сторожовий корабель проєкту 22160 «Василь Биков».