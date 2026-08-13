Уражено ще чотири військові кораблі ворога у Новоросійську

Минулої ночі рашистам вчергове нагадали відомий вислів українського захисника острову Зміїний.
У напрямку російського воєнного корабля цього разу пішли одразу чотири ворожих "металобрухтів".
В рамках спільної операції підрозділи Сил оборони України уразили військово-морську базу у Новоросійську краснодарського краю рф.
За попередньою інформацією, пошкоджень різного ступеню зазнали чотири військових кораблі російського агресора.
В саме:
Два фрегата проєкту 11356, «Адмирал Макаров» та «Адмирал Ессен».
Малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М»
Сторожовий корабель проєкту 22160 «Василь Биков».