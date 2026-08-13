ВІЙНА В Україні Уражено ще чотири військові кораблі ворога у Новоросійську

2026-08-13 08:27

Минулої ночі рашистам вчергове нагадали відомий вислів українського захисника острову Зміїний.

У напрямку російського воєнного корабля цього разу пішли одразу чотири ворожих "металобрухтів".

В рамках спільної операції підрозділи Сил оборони України уразили військово-морську базу у Новоросійську краснодарського краю рф.

За попередньою інформацією, пошкоджень різного ступеню зазнали чотири військових кораблі російського агресора.

В саме:

Два фрегата проєкту 11356, «Адмирал Макаров» та «Адмирал Ессен».

Малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М» 

Сторожовий корабель проєкту 22160 «Василь Биков».

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ВІЙНА В Україні

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Уражено ще чотири військові кораблі ворога у Новоросійську 2026-08-13 08:27
В Харківській, Кіровоградській та Вінницькій областях викрито чотири масштабні "ухилянтські" схеми 2026-08-11 08:24
Стан енергосистеми 10 серпня: споживання впало, але через обстріли є нові знеструмлення в чотирьох областях 2026-08-10 14:33