Спорт Промоутер Едді Гірн оцінив вибір місця для історичного протистояння Ентоні Джошуа з Тайсоном Ф’юрі

2026-08-13 10:36

Едді Гірн, промоутер ексчемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа, прокоментував плани провести бій його клієнта з Тайсоном Ф’юрі у США.

Представник Ей Джея переконаний, що зустріч двох британських боксерів має відбутися на їхній рідній землі.

"Наприкінці серпня відбудеться пресконференція. Я не буду сидіти тут і розповідати, що бій в жодному разі не відбудеться у США, бо все може змінитися. Але мені справді здається, що поєдинок має відбутися у Великій Британії, і ми зробимо все можливе для цього.

Ми проти бою у США. Схоже, що всі інші погоджуються на це, але не Ентоні Джошуа. Він відчуває відповідальність перед британськими фанатами боксу і зробить усе можливе, щоб дати їм те, чого вони хочуть.

Ми готові битися у листопаді. Немає причин відкладати цей бій. Ми спробуємо зробити так, щоб проведення цього бою у США стало максимально невигідним з фінансової точки зору - у надії, що вони врешті-решт скажуть: "Гаразд, давайте влаштуємо його у Великій Британії".

Звичайно, Нью-Йорк - світова столиця розваг. Але кому яка різниця? Це два британці і найбільший бій в історії британського боксу. Але я розумію бізнес", - цитує слова Гірна Sky Sports.