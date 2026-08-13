Спорт Промоутер Едді Гірн оцінив вибір місця для історичного протистояння Ентоні Джошуа з Тайсоном Ф’юрі

2026-08-13 10:36

Едді Гірн, промоутер ексчемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа, прокоментував плани провести бій його клієнта з Тайсоном Ф’юрі у США.

Представник Ей Джея переконаний, що зустріч двох британських боксерів має відбутися на їхній рідній землі.

"Наприкінці серпня відбудеться пресконференція. Я не буду сидіти тут і розповідати, що бій в жодному разі не відбудеться у США, бо все може змінитися. Але мені справді здається, що поєдинок має відбутися у Великій Британії, і ми зробимо все можливе для цього.

Ми проти бою у США. Схоже, що всі інші погоджуються на це, але не Ентоні Джошуа. Він відчуває відповідальність перед британськими фанатами боксу і зробить усе можливе, щоб дати їм те, чого вони хочуть.

Ми готові битися у листопаді. Немає причин відкладати цей бій. Ми спробуємо зробити так, щоб проведення цього бою у США стало максимально невигідним з фінансової точки зору - у надії, що вони врешті-решт скажуть: "Гаразд, давайте влаштуємо його у Великій Британії".

Звичайно, Нью-Йорк - світова столиця розваг. Але кому яка різниця? Це два британці і найбільший бій в історії британського боксу. Але я розумію бізнес", - цитує слова Гірна Sky Sports.

subscriber subscriber

Еще по теме

Ентоні Джошуа та Тайсон Ф’юрі вже підписали угоду про зустріч на ринзі

2026-07-06 15:37

Команда Ентоні Джошуа готує проміжний поєдинок перед важливим боєм проти Тайсона Ф’юрі

2026-05-12 12:29

Екс-чемпіон світу Тайсон Ф’юрі прозоро натякнув на можливе повернення

2025-12-10 12:37

Тайсон Ф’юрі відреагував на повернення свого принципового супротивника Деонтея Вайлдера на ринг

2025-07-05 12:30

Еще новости в разделе "Спорт"

Промоутер Едді Гірн оцінив вибір місця для історичного протистояння Ентоні Джошуа з Тайсоном Ф’юрі

2026-08-13 10:36

Наставник Шахтаря зробив заяву про своє майбутнє на тлі чуток з Туреччини

2026-08-11 12:28

Дев’ятирічний мешканець Дніпра Мирон Нетребка став чемпіоном Європи з шахів

2026-08-10 11:32

Олександр Усик розглядає варіанти стати менеджером, тренером чи зайнятися бізнесом

2026-08-07 14:32
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Промоутер Едді Гірн оцінив вибір місця для історичного протистояння Ентоні Джошуа з Тайсоном Ф’юрі 2026-08-13 10:36
Наставник Шахтаря зробив заяву про своє майбутнє на тлі чуток з Туреччини 2026-08-11 12:28
Дев’ятирічний мешканець Дніпра Мирон Нетребка став чемпіоном Європи з шахів 2026-08-10 11:32
Олександр Усик розглядає варіанти стати менеджером, тренером чи зайнятися бізнесом 2026-08-07 14:32