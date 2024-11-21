ВОЙНА В Украине Возвращение на службу после первого СОЧ или дезертирства: в Украине принят закон

2024-11-21 21:37



Начатые уголовные производства по СОЧ и дезертирству не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил воинские части (СОЧ) или дезертировал.

Как сообщил в Telegram-канале Ярослав Железняк, народный депутат от "Голоса", за это решение проголосовали 253 народных депутата. Речь идет о проекте закона о внесении изменений в ч. 2 ст. 24 закона "О воинской обязанности и военной службе" (№12095). "Во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части или места службы или дезертировали и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продолжить военную службу, военная служба и действие контракта продолжается", - пояснил Железняк.

Кроме того, добавил он, возобновляются выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.

В то же время начатые уголовные производства в отношении правонарушений по ст. 407 и 408 Уголовного кодекса, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность продолжать служить, не является основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Борьба с СОЧ в Украине

20 августа Верховная Рада предусмотрела освобождение военнослужащих от уголовной ответственности в отдельных случаях за СОЧ и дезертирство. Речь идет о принятии в целом законопроекта №11322, которым определено, когда нарушитель может избежать ответственности.

Так, военнослужащие освобождаются от уголовной ответственности за СОЧ и дезертирство, если это случилось впервые; если нарушитель на стадии судебного разбирательства заявил о намерении вернуться в воинскую часть или место службы для продолжения прохождения военной службы; если командир воинской части предоставил письменное согласие прокурору или суду на продолжение прохождения военной службы таким лицом.