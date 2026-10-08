Політика Виборів у Косово не буде - Парламент обрав новоим президентом професорку, яка разіне керувала Мінекономіки

2026-10-08 14:34

Парламент Косово обрав новою президенткою економістку Юстину Широку Пулу. Її кандидатуру підтримав 81 депутат зі 120 - лише на один голос більше за необхідний мінімум, повідомляє Reuters.

Таким чином країні вдалося уникнути чергових дострокових парламентських виборів. Якби депутати не змогли домовитися щодо глави держави, Косово знову чекала б виборча кампанія - подібна ситуація вже виникала в червні.

Після голосування Широка Пула заявила: "Цей мандат належить не лише одній особі. Він належить нашим громадянам". Вона також пообіцяла: "Я буду президентом усіх громадян".

Її обрання стало результатом домовленості між правлячою партією "Самовизначення" прем’єр-міністра Альбіна Курті та опозиційною Демократичною партією Косова. У межах угоди передбачене обмеження повноважень суду з розгляду воєнних злочинів у Гаазі.

Посада президента Косова переважно церемоніальна, однак саме вибори глави держави неодноразово ставали джерелом політичної нестабільності. Для обрання необхідна підтримка двох третин парламенту.

Широка Пула народилася 1953 року. Вона очолює Академію наук і мистецтв Косова, є професоркою економіки, а у 2008-2011 роках обіймала посаду міністерки економіки.