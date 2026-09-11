Політика Швеція готується протистояти спробам втручання штучного інтелекту у вибори

2026-09-11 16:18

Більшість шведів побоюються іноземного втручання у вибори: 64% дорослих громадян вважають такі спроби дуже або досить ймовірними цього року. Про це інформує euronews.

Напередодні загальних виборів 13 вересня Швеція посилює заходи проти іноземного інформаційного впливу.

Шведське агентство психологічного захисту нещодавно повідомило про мережу приблизно з 1200 фейкових акаунтів у X, частково керованих штучним інтелектом. У 2025-2026 роках вони створили понад 50 000 публікацій, коментарів і репостів. Платформа X згодом видалила мережу.

За даними Шведського дослідницького інституту оборони, кількість публікацій, пов’язаних із виборами, зросла приблизно з 1000 до майже 2400 на день напередодні початку дострокового голосування.

Молоді виборці дедалі частіше отримують політичну інформацію через TikTok та інструменти на основі ШІ. За даними Шведського інтернет-фонду, кожен десятий житель країни використовує сервіси ШІ для запитань про політику чи суспільні проблеми, а серед тих, хто голосує вперше, - кожен четвертий.

Водночас в агентстві психологічного захисту зауважили, що Швеція та її вибори наразі не є пріоритетними цілями російського інформаційного впливу.

Дослідники вважають, що країна нині краще підготовлена до виявлення підозрілої активності, ніж під час попередніх виборів. Водночас фахівці наголошують, що підстави для занепокоєння є, але панікувати не варто.