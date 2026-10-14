ВІЙНА В Україні Уряд ухвалив нові правила бронювання від мобілізації

2026-10-14 11:38

Уряд ухвалив нові правила бронювання військовозобов’язаних із доопрацюванням. Про це повідомляє Forbes.

Разом з цим під час засідання уряд не прийняв остаточного рішення щодо зменшення лімітів бронювання для критично важливих підприємств.

Відповідні зміни планують доопрацювати протягом наступних п’яти днів.

Раніше пропонувалося зменшити відсоткові ліміти на бронювання: для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетичного сектору – зі 100% до 85%, а для житлово-комунальних підприємств – із 75% до 60%.

Водночас Кабмін погодив створення Координаційного центру з питань бронювання з доопрацюванням в один день.

До його складу мають увійти представники силових структур, зокрема СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки та Національної поліції, а також представники гуманітарного блоку.

Нардепи пишуть у соцмережах, що також прибирають норму щодо бази для розрахунку 50%.

Тобто залишається те, що можна враховувати працівників з відстрочкою (студенти, доглядальники, батьки трьох дітей), як є зараз.