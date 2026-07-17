ВІЙНА В Україні На Київщини викрили схему викрадання державних коштів на закупівлі та роботах у сфері енергетики

2026-07-17 09:34

Правоохоронці Київщини викрили схему заволодіння коштами державних і комунальних підприємств під час тендерних закупівель та виконання робіт у сфері енергетики. Директору приватного товариства оголосили підозру. Про це інформує пресслужба Нацполіції .

Як з'ясувалося, службові особи у змові з представниками товариства реалізували механізм привласнення коштів, шляхом забезпечення перемоги у тендерних закупівлях та подальшому проведені ремонтних робіт за завідомо завищеною вартістю.

Окрім цього, з метою виведення надлишково отриманих коштів із легального обігу використовувались реквізити підприємств, які мають ознаки фіктивності та входять до складу так званого конвертаційного центру.

Зокрема, вказані суб’єкти господарської діяльності у період з 2022 по 2026 роки реєстрували податкові накладні без фактичного постачання товарів на адресу зазначеного товариства.

Збитки оцінюються у 129 млн гривень.

Про підозру повідомили директору приватного товариства за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Окремо триває розслідування за ч. 5 ст. 191 ККУ щодо можливого заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Правоохоронці також перевіряють причетність інших посадових осіб.