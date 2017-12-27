Мир Как пережить новогодний корпоратив. Девять правил офисной вечеринки

2017-12-27 21:30 808

Предлагаем негласный кодекс правил поведения на корпоративной вечеринке, который поможет весело провести время и не превратить празднование в череду конфузов.

1. Поужинайте заранее.

Всем известно, что на корпоративных вечеринках не всегда есть достаточное количество еды для большого коллектива. Позаботьтесь о чувстве голода заранее, чтобы не преследовать официантов в то время, когда вам положено общаться с коллегами. При этом выберите правильную еду перед вечеринкой и убедитесь, что вы не пьете натощак.

2. Поговорите со своим начальником пораньше.

Если на вечеринке вам нужно побеседовать с боссом, сделайте это как можно раньше, пока вы оба трезвы. В начале гуляний вы менее склонны говорить что-нибудь глупое, а ваш босс с большей вероятностью запомнит разговор. По мере развития вечеринки «понижайте градус»: вначале пообщайтесь с первыми людьми компании, а далее ищите собеседников вниз по лестнице офисной иерархии. К концу вечеринки можете передать свои опыт и мудрость стажерам.

3. Общайтесь позитивно.

Когда все ваши коллеги будут вместе в непринужденной обстановке, может возникнуть соблазн устроить кружок жалоб и сплетен. Озвучивание обид всегда кажутся хорошей идеей, особенно когда вы пьете, но жалобы в обществе не тех людей может принести вам вред в будущем. Придерживайтесь приятных, нейтральных тем, если не уверены, что можете доверять коллегам, что те не расскажут о ваших жалобах начальству или другим членам коллектива.

4. Пейте не больше, чем обычно заказали бы себе в баре.

Одна из граней человеческого состояния – это восторг от открытых баров. Открытый бар – своеобразное «святилище», и многие участники празднования уступают его силе. Но не пейте три порции виски, если обычно выпиваете три бокала пива, только потому, что он бесплатный. Это не вечер проверки своих границ.

5. Пейте воду.

Мы все знаем это: один стакан воды за каждый выпитый напиток, но все же это редко случается. На фундаментальном уровне мы заранее запрограммированы на стыд, когда кто-то спрашивает нас на вечеринке «Вы что, пьете воду?» Трюк заключается в том, чтобы замаскировать ее: вместо того, чтобы заказывать алкоголь, возьмите газировку с небольшим количеством биттера. Это будет похоже на что-то алкогольное, чтобы успокоить возражающих, и дополнительно даст хороший эффект для вашего живота.

6. Подружитесь с кем-нибудь новым.

Офисная вечеринка может стать возможностью познакомиться с кем-нибудь новым, с кем вы, возможно, никогда не столкнетесь в коридорах или кабинетах компании. В неформальной атмосфере, за дружескими разговорами вы можете найти множество общих тем с теми, чьего имени даже не знали.

7. Не танцуйте.

Даже если вы обычно наслаждаетесь танцами и являетесь неплохим танцором, в условиях корпоратива вам лучше глядеть с праведным неодобрением на «дьявольские пляски» на танцполе. Когда вы проснетесь после офисной вечеринки, медленно трезвея и воспроизводя в памяти ужасы вечера, вы никогда не пожалеете, что не танцевали.

8. Если вы берете с собой пару, подготовьте ее.

Ваш офис - деликатная экосистема, наполненная растениями, светом и различными существами, которые все влияют на совместное существование. Ваша половинка, которая часто не связана с этой частью вашей жизни, занимающей восемь таинственных часов ежедневно, находится по другую сторону стекла, не осознавая хрупкую динамику, которую необходимо поддерживать, чтобы сделать рабочее место, если не живым, то, по крайней мере, терпимым. Используйте дорогу к месту вечеринки, чтобы кратко рассказать о сложной офисной политике.

9. Не уходите последним.

У некоторых людей есть мудрые стратегии похода на корпоратив: они приезжают и находятся там строго определенное время, к примеру, час-два. За это время их все успевают увидеть, поболтать с ними и немного выпить, а затем они исчезают, как Святой Николай. Это спасает их от подвыпивших бесед и попыток соблазнить коллегу, а также гарантирует, что они не будут последним гостем вечеринки.