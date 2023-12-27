Политика Новые правила экспорта оружия в Японии: как это может усилить помощь Украине

2023-12-27 21:37



На прошлой неделе в западной прессе появились сообщения о том, что Япония готовится существенно смягчить ограничения на экспорт оружия, что позволит поставлять в США ракеты к ЗРК Patriot, чрезвычайно успешно используемым украинскими войсками. Это решение поможет Пентагону увеличить свои запасы зенитных ракет данного типа, что, в свою очередь, позволит увеличить поставки ракет к ЗРК Patriot в Украину. Как известно, президент США Джо Байден поднимал вопрос японского реэкспорта на встрече с премьер-министром Фумио Кисидой в Кэмп-Дэвиде в августе 2023 года во время трехстороннего саммита с Южной Кореей, а затем еще раз – на экономическом саммите в Сан-Франциско в ноябре.

Япония готовится поставлять ракеты к ЗРК Patriot в США, что позволит увеличить их поставки в Украину

Правительство Японии фактически уже согласовало передачу ракет к ЗРК Patriot, поэтому в ближайшие дни планируется утверждение этого решения Советом национальной безопасности Японии, которое является сугубо формальным, и неожиданных возражений не будет. Более того, пересмотр экспортных правил позволит Японии продавать разнообразные детали и компоненты оружия, а также поставлять оборонное оборудование странам, которые защищаются от агрессивных действий, признанных нарушением международного права, как в данном случае Украина. Как известно, с лицензиями от американской Raytheon Technologies Япония является одним из крупнейших производителей ракет к ЗРК Patriot за пределами США. Поэтому официальный Токио может передавать ракеты не со складов хранения, а с производства, что во многом упрощает многие бюрократические процессы в обеих странах. В перспективе расширение поставок зенитных ракет позволяет увеличить количество пусковых систем Patriot в Украине, что значительно усилит противовоздушную оборону нашего государства.

Японское правительство не ограничится зенитными ракетами – в планах поставки 155-мм снарядов

Анонсированное решение японского правительства по изменению правил экспорта оружия может и должно затронуть не только зенитные ракеты. Следует отметить, что Япония является производителем достаточно широкой номенклатуры военной техники и оборудования по иностранным (преимущественно американским) лицензиям. Подтверждение тому – планы официального Токио экспортировать в Великобританию 155-мм артиллерийские снаряды, производимые в Японии по лицензии британской BAE Systems. Соответственно, это позволит Британии поставлять Украине снаряды со своих складов, постепенно заменяя их японскими.

Номенклатура японского производства вооружений достаточно широкая и может усилить арсеналы ВСУ

Если подробнее проанализировать японскую военную индустрию, то можно отметить целую линейку образцов оружия, которые уже давно используют бойцы ВСУ, то есть они опробованы как в освоении, так и в боевом применении. Это прежде всего вариации ручных пулеметов Minimi, тяжелых пулеметов M2 Browning, реактивных противотанковых гранатометов Carl Gustaf и Panzerfaust 3, ПЗРК Stinger, а также ЗРК Hawk и 155-мм гаубицы FH-70. Соответственно и производство патронов и снарядов к этим образцам есть в Японии. Номенклатура нелетальной военной техники и оборудования также очень широка в этой технологически развитой стране – здесь можно упомянуть радары, средства наблюдения, связи и коммуникации, инженерно-саперную технику, бронеавтомобили и небронированные транспортные средства, БПЛА и другое военное снаряжение. Поэтому украинские дипломаты должны приложить максимальные усилия для того, что японское правительство расширило перечень своей военной продукции, которую можно экспортировать в Украину или страны, которые будут поставлять Украине собственные аналоги.

В целом можно констатировать, что военная напряженность в Тихоокеанском регионе, вызванная прежде всего агрессивными намерениями КНР расширить свою зону влияния и взять под контроль Тайвань, продолжает нарастать. Поэтому вполне логично, что правительственный кабинет премьер-министра Японии Фумио Кишиды принял рекордный оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год. Кроме того, Япония готовится разместить свой контингент на Филиппинах, а филиппинская армия получила от Токио средства мониторинга и отслеживания китайских кораблей, неоднократно нарушавших границы территориальных вод в этом регионе. Так что расширение военных производств у таких промышленных гигантов, как Япония и Южная Корея, может и должно серьезно помочь странам Запада в пополнении собственных арсеналов и арсеналов Украины, ведущей отчаянную борьбу с российской агрессией.