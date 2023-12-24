Украинцам пересчитают пенсии в 2024 году по новым правилам: что нужно знать

В марте 2024 года украинцев ждет перерасчет пенсий по новым правилам.
Об этом говорится в материале OBOZ.UA.
Так, если размер индексации сохранится с учетом того, каким оно должно было бить по старым правилам, прибавка составит 15,2%.
Как отмечается, пока что неизвестно, какой будет индексация пенсий в 2024 году.
Премьер-министр Денис Шмыгаль еще в сентябре 2023 года во время заседания правительства заявил, что планируется сделать эту индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной.
Эксперты в комментарии изданию рассказали, что объяснение о начислении баллов за стаж понять сложно: сейчас в формуле расчета пенсии есть коэффициент стажа, поэтому, индексируя пенсию на определенный процент, также учитывается и стаж. При этом в Минсоцполитики формулу еще не представили. Вероятно, Кабмину придется представить соответствующий законопроект профильному комитету Рады.
Следовательно, если сохранится та система повышения, что сейчас действует, то размер пенсий в среднем могут в марте увеличить на 15,2%. Однако точная цифра сейчас неизвестна, так как для этого ПФУ должен подсчитать средний размер зарплаты, с которой уплачены взносы, за последние три года. Кроме того, должны подсчитать статистику уровня инфляции.