Жизнь Украинцам пересчитают пенсии в 2024 году по новым правилам: что нужно знать

2023-12-24 16:30

В марте 2024 года украинцев ждет перерасчет пенсий по новым правилам.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Так, если размер индексации сохранится с учетом того, каким оно должно было бить по старым правилам, прибавка составит 15,2%.

Как отмечается, пока что неизвестно, какой будет индексация пенсий в 2024 году.

Премьер-министр Денис Шмыгаль еще в сентябре 2023 года во время заседания правительства заявил, что планируется сделать эту индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной.

Эксперты в комментарии изданию рассказали, что объяснение о начислении баллов за стаж понять сложно: сейчас в формуле расчета пенсии есть коэффициент стажа, поэтому, индексируя пенсию на определенный процент, также учитывается и стаж. При этом в Минсоцполитики формулу еще не представили. Вероятно, Кабмину придется представить соответствующий законопроект профильному комитету Рады.

Следовательно, если сохранится та система повышения, что сейчас действует, то размер пенсий в среднем могут в марте увеличить на 15,2%. Однако точная цифра сейчас неизвестна, так как для этого ПФУ должен подсчитать средний размер зарплаты, с которой уплачены взносы, за последние три года. Кроме того, должны подсчитать статистику уровня инфляции.

Следует отметить, что с 1 января в Украине увеличат максимальную и минимальную пенсии. Вдобавок к этому увеличится размер пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг 65-летия. Таким образом, максимальная пенсия увеличится с 20 930 до 23 610 гривен. А вот повышение на 2,6 тыс. гривен коснется тех, кому выплаты на данный момент ограничены 10 прожиточными минимумами.