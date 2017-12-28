Украина "Она - молодец" - Аваков прокомментировал увольнение 25-летней Анастасии Деевой

2017-12-28 09:40 1155

Кабмин Гройсмана уволил заместителя министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву, получившую широкую популярность в связи с пикантными фото в Соцсетях.

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.

"Дееву уволили по собственному желанию", – цитирует СМИ Розенко.

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В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил Дееву за работу на должности его заместителя по вопросам европейской интеграции. "Сегодня Анастасия Деева завершила свою каденцию в должности зам. министра. Скажу прямо – она молодец", – написал министр в своем Twitter

По его словам, Деева "с блеском реализовала все проекты, которые были запланированы". "Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю, с ними она справится так же хорошо, как и в МВД! Благодарю за службу", – добавил министр.

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Напомним, правительство распоряжением №806 от 26 октября 2016 года назначило на должность замминистра внутренних дел по вопросам европейской интеграции юную Анастасию Дееву, которая работала в Министерстве иностранных дел по гражданско-правовому договору.

Назначение на тот момент 24-летней девушки на должность заместителя главы МВД по вопросам евроинтеграции вызвало бурную дискуссию в обществе. В частности, пользователи социальных сетей усомнились в достоверности ее анкетных данных - Анастасия Деева утверждала, что имеет 10 лет трудового стажа. Масла в огонь подлили откровенные фотографии девушки, которые были обнаружены в интернете.