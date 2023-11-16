Жизнь СБУ возбудила уголовное дело против Ирины Фарион по четырем статьям

2023-11-16 13:35

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против бывшего депутата парламента от партии «Свобода» и университетской преподавательницы Ирины Фарион. Вскоре после этого ее уволили из университета «Львовская политехника». Поводом стали высказывания Фарион о русскоязычных военнослужащих ВСУ.

Скандал из-за слов теперь уже бывшей сотрудницы Национального университета «Львовская политехника» начался после ее интервью, в котором она резко раскритиковала украинских военнослужащих, которые продолжают общаться на русском языке, заявив, что «не может назвать их украинцами».

А потом, когда ее слова вызвали волну общественного осуждения на всех уровнях, опубликовала письмо в свою поддержку, якобы написанное крымским студентом. При этом экс-депутат не скрыла его персональные данные.

Впоследствии появилась информация, что этого человека разыскали в Крыму российские силовики.

«СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион. Досудебное расследование продолжается», — говорится в заявлении СБУ.

СБУ открыла производство по четырем статьям Уголовного кодекса: