Политика Кабмин назначил новых заместителей министра обороны Рустема Умерова - кто эти люди

2023-10-05 13:35

Кабинет министров назначил новых заместителей министра обороны. Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

В частности, назначены:

Гаврилюк Иван Юрьевич заместителем Министра обороны Украины

заместителем Министра обороны Украины Гайдер Станислав Мечеславович заместителем Министра обороны Украины

заместителем Министра обороны Украины Клименков Дмитрий Олегович заместителем Министра обороны Украины

Министр обороны Рустем Умеров на своей странице в Facebook сообщил, что генерал-лейтенант Гаврилюк будет заместителем по военно-технической политике.

"В апреле-августе 2022 года был председателем рабочей группы Украины в координационном центре по оказанию помощи в Германии, ранее - советник Командующего силами логистики Вооруженных сил Украины и руководитель главного управления логистики - заместитель Начальника генерального штаба ВСУ", - рассказал Умеров.

Его главные задачи - развитие вооружений Сил обороны, перепрофилирование украинского ОПК в номенклатуру НАТО и тесное сотрудничество со странами-партнерами.

Дмитрий Клименков стал заместителем по закупкам. Ранее он являлся коммерческим директором АО Укртрансгаз.

"За время работы ему удалось более чем на 50% перевыполнить план по закачке газа в подземные хранилища и на 15% увеличить количество клиентов-нерезидентов. До этого работал первым заместителем председателя ФГИУ, директором по инфраструктуре и логистике МАУ и руководителем крупных проектов в шведской компании Эриксон", - отметил министр.

На новой должности Клименков будет заниматься стандартизацией, систематизацией, контролем и цифровизацией закупок. Также он будет создавать поэтапный алгоритм закупок и контроль, запускать Агентство нелетальных закупок.

В свою очередь, Станислав Гайдер стал заместителем по вопросам институционального развития. Ранее он был руководителем цифровой трансформации Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

"На предыдущей должности занимался стратегическим планированием Агентства по методологии целей и ключевых результатов (OKRs), где были перенастроены ключевые бизнес-процессы. Под его управлением запущен Антикоррупционный портал Украины, Реестр коррупционеров, Единый портал сообщений обличителей коррупции и другое", - рассказал Умеров.

Главный приоритет работы Гайдера - развитие устойчивого и целостного института Минобороны, опирающегося на данные и обеспечивающего прозрачность и подотчетность.