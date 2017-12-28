Экономика Банкиры сделали прогноз инфляции на 2018-й год - как не потерять деньги

2017-12-29 16:28 1175

Инфляция в следующем году, скорее всего, снова будет выше 10%, поэтому оснований для снижения доходности по вкладам для населения банкиры не видят.

«В 2018 году ставки по основному источнику ресурсов – депозитам населения – не будут снижаться. Мы ожидаем роста до 15-17% годовых», – сказал председатель правления известного банка Сергей Наумов.

По мнению другого эксперта «Финансового клуба» - главы совета Независимой ассоциации банков Украины, старшего советника президента крупного банка Романа Шпека, оснований для снижения ставок нет – среднегодовая инфляция в 2018 году будет на уровне 12%.

Однако доходность валютных депозитов будет падать, так как банкам некуда их размещать. «Сверхликвидность! Много долларов на корсчетах, мы не знаем, что с ними делать. Понижаем ставки, но люди в любом случае готовы держать деньги в банках, не забирать даже при минимальных ставках», – заявил Наумов.

Сейчас, по данным Нацбанка, годовой индекс UIRD составляет 14,19%, при этом средняя ставка по долгосрочным гривневым вкладам по банковской системе составляет 14,5%, а по краткосрочным – 14%.

В то же время член правления, директор по рискам еще одного украинского банка Ростислав Синишин считает, что повышать ставки будут те банки, которым приходится конкурировать за ресурс.

По материалам: finclub.net

 

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