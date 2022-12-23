Шмыгаль предупредил о новых атаках россиян и рассказал о возобновлении энергоснабжения

"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте.
Поэтому должны готовиться к новым атакам", - сказал премьер Денис Шмыгаль.
По его словам, в условиях, когда энергосистема испытывает удары чуть ли не каждый день, давать какие-либо прогнозы по возобновлению стабильного энергоснабжения просто невозможно.
Также премьер-министр добавил, что местные власти так же не должны создавать завышенных ожиданий. Ведь параллельно с атакой против нашей энергетики россия проводит информационно-психологические операции, чтобы посеять панику и уныние.