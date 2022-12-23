ВОЙНА В Украине Шмыгаль предупредил о новых атаках россиян и рассказал о возобновлении энергоснабжения

2022-12-23 14:30

"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте.

Поэтому должны готовиться к новым атакам", - сказал премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, в условиях, когда энергосистема испытывает удары чуть ли не каждый день, давать какие-либо прогнозы по возобновлению стабильного энергоснабжения просто невозможно.

Также премьер-министр добавил, что местные власти так же не должны создавать завышенных ожиданий. Ведь параллельно с атакой против нашей энергетики россия проводит информационно-психологические операции, чтобы посеять панику и уныние.