ВОЙНА В Украине Прогнозы по ВСУ в Крыму оправдались - ГУР

2023-12-28 20:48

 

Андрей Юсов отметил, что заявления военно-политического руководства - инструмент влияния, но сами прогнозы по Крыму оправдались.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины отметило, что несмотря на то, что заявления официальных лиц и военно-политического руководства - это инструмент влияния, однако прогнозы об ВСУ в Крыму оправдались. Украинские воины были там в этом году. Об этом говорится в заявлении представителя ГУР Андрей Юсов в интервью Общественному.

Он, в частности, подчеркнул, что информация - это тоже оружие.

"Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства, также инструмент влияния. Они (заявления) делаются тогда, когда это нужно, - и получается соответствующий результат", - пояснил чиновник.

В то же время Юсов добавил, что украинские военные летом 2023 года действительно побывали во временно оккупированном Крыму.

"А что касается конкретных заявлений - они сбылись. Украинцы были в Крыму в этом году, этим летом", - подытожил Юсов.

Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска скоро войдут в Крым.

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