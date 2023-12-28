ВОЙНА В Украине Прогнозы по ВСУ в Крыму оправдались - ГУР

2023-12-28 20:48

Андрей Юсов отметил, что заявления военно-политического руководства - инструмент влияния, но сами прогнозы по Крыму оправдались.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины отметило, что несмотря на то, что заявления официальных лиц и военно-политического руководства - это инструмент влияния, однако прогнозы об ВСУ в Крыму оправдались. Украинские воины были там в этом году. Об этом говорится в заявлении представителя ГУР Андрей Юсов в интервью Общественному.



Он, в частности, подчеркнул, что информация - это тоже оружие.



"Информация от официальных лиц, от военно-политического руководства, также инструмент влияния. Они (заявления) делаются тогда, когда это нужно, - и получается соответствующий результат", - пояснил чиновник.



В то же время Юсов добавил, что украинские военные летом 2023 года действительно побывали во временно оккупированном Крыму.



"А что касается конкретных заявлений - они сбылись. Украинцы были в Крыму в этом году, этим летом", - подытожил Юсов.



Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска скоро войдут в Крым.