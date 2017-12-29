фото-видео фото NASA обнародовало уникальные фото зимы на Марсе - углеродный снег и красный лед

2017-12-29 15:46 1093

Невероятная серия зимних пейзажей на Красной планете была отснята и отправлена на Землю автоматической станцией Mars Reconnaissance Orbiter.

NASA обнародовало уникальные снимки зимы на Марсе, когда поверхность планеты покрылась снегом из углекислого газа. Диоксид углерода из атмосферы превращается в сухой лед, если температура опускается до минус 125 градусов по Цельсию. Фотографии были опубликованы на сайте агентства.

Серия снимков была отправлена на Землю автоматической станцией Mars Reconnaissance Orbiter.

"Станция Mars Reconnaissance Orbiter благодаря своим мощным камерам и спектрометрам совершила детализированную съемку зимних пейзажей на Красной планете", - отмечают специалисты NASA.

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