ВОЙНА В Украине Канада призвала США передать Украине ПВО NASAMS

2024-01-18 22:05

Канада официально обратилась к власти Соединенных Штатов с просьбой ускорить передачу Украине систему ПВО NASAMS, которая была оплачена год назад.

Об этом пишет издание The Globe and Mail.

Представители Канады заявили, что NASAMS было оплачено в прошлом марта и что ее отправка задерживается из-за необходимости заключения между правительствами США и Украины соглашения о продаже военного оборудования за границу, о чем до сих пор идут переговоры.

"Министр обороны Канады Билл Блэр на прошлой неделе, вероятно, встретился с послом США в Канаде Дэвидом Коэном, чтобы попросить о ускорении этого процесса", - говорится в материале.