Мир Известный доктор рассказал правду о любимой газировке детей

2017-12-31 12:30 414

Кока-колу принято «не любить». Однако покупать и пить этот напиток все равно продолжают буквально все. Особое уважение к сладкой газированной воде проявляют дети и подростки

Об этом сообщает «Знай.ua«.

В европейских странах кока-колу считают хорошим средством от боли в животе и дают даже маленьким детям.

Так действительно ли этот напиток такой вредный, как часто пишут, и можно ли давать Кока-колу ребенку? На этот вопрос ответил доктор Комаровский.

По словам врача, продолжительность жизни европейцев доказывает, что Кока-кола влияет на здоровье скорее благотворно. Сам же Комаровский не видит в коле ничего плохого.

«Единственный ее недостаток, на котором важно акцентировать внимание — это огромное количество глюкозы. Выпив колу, ребенок получает ударную дозу быстрых углеводов, и эту энергию обязательно нужно потратить. Поэтому прежде, чем покупать ребенку Кока-колу, нужно убедиться, что в ближайшее время он «потратит» полученный заряд энергии. Детям же с лишним весом Кока-колу лучше не пить по понятным причинам», — говорит врач.

Комаровский отмечает, что когда у больного ребенка ацетонемическое состояние и нет возможности полноценно поесть, Кока-кола может быть полезной.

«Естественно, препараты для пероральной регидратации дадут более заметный эффект. Но ребенок, который и так находится в стрессе из-за болезни, может просто отказаться от невкусных лекарств, а вот Кока-колу выпьет с удовольствием. При повышении уровня ацетона Кока-кола даже может стать лекарством, благодаря которому удастся избежать госпитализации», — говорит врач.

Резюмируя, можно сказать, что если ребенок достаточно активен, то Кока-колу ему пить можно. Ну а задача родителей — ограничивать потребление этого напитка до разумных пределов.

Напомним, как ранее писала Politeka, известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, почему нельзя кричать на детей.