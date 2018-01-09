Мир В ЮАР столкнулись два пассажирских поезда, сотни пострадавших

2018-01-09 18:30 460

 

В результате аварии на железной дороге под Йоханнесбургом пострадали более 200 человек Под Йоханнесбургом (ЮАР) столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего пострадали более 200 человек, передает местный телеканал eNCA.

Сообщается, что инцидент произошел в пригороде Йоханнесбурга - Джермистоне. По данным местных СМИ, пассажирский поезд на станции Geldenhuis врезался в состав, который стоял на платформе в ожидании отправления. Оба поезда направлялись в город Спрингс.

По словам пресс-секретаря службы Джермистона по управлению кризисными ситуациями Наны Радебе, как минимум 226 человек доставлены в больницы.

На месте инцидента работают медики. По предварительным данным, погибших в результате аварии нет. Сообщается также, что вагон одного из поездов сошел с рельсов.

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