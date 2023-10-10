ВОЙНА В Украине На вокзалах и в поездах приступили к работе маршалы железнодорожной безопасности

2023-10-10 13:35

На вокзалах и в поездах Укрзализныци начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности.

Как сообщила пресс-служба компании, это работники ведомственной военизированной охраны, главная задача которых - контролировать безопасность во время пассажирских перевозок и своевременно реагировать на проблемы. В отличие от коллег-охранников, носящих служебную форму, маршалы работают не публично.

"Это распространенная модель работы подразделений безопасности на авиационных маршрутах. Перед нашими маршалами, которые инкогнито находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров. Также это специально подготовленные специалисты", - подчеркнул председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.