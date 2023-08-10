Укрзализныця назначила дополнительные поезда - маршруты, время, график следования
2023-08-10 09:31
Укрзализныця для удовлетворения спроса пассажиров назначила дополнительные поезда на отдельные даты в сообщении между Киевом и Кривым Рогом, Львовом и Ворохтой, а также Одессой, Изюмом, Харьковом, Днепром и Львовом. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
- Поезд №175/176 Кривой Рог – Киев будет отправляться из Кривого Рога 20, 21, 27, 28 августа в 11.08 и прибывать в Киев в 19.31. Обратно из Киева поезд будет отправляться 20 августа в 07.31 и прибывать в Кривой Рог в 16.56; 21, 27, 28 августа поезд будет отправляться из Киева в 07.24 и прибывать в Кривой Рог в 16.43.
- Поезд №191/192 Киев – Львов будет отправляться из Киева 14 августа в 07.05 и прибывать во Львов в 14.49. Обратно со Львова поезд будет отправляться в ту же дату в 14.37 и прибывать в Киев в 22.05.
- Поезд №229/230 Киев – Ворохта будет отправляться из Киева с 15 августа по 19 сентября по нечетным числам в 23.21 и прибывать в Ворохту в 11.50. Обратно из Ворохты поезд будет отправляться 16, 18 августа и с 20 августа по 20 сентября по четным числам в 14.47 и прибывать в Киев в 05.10.
- Поезд №168/167 Одесса – Львов будет отправляться из Одессы 25, 27 и 30 августа в 09.39 и прибывать во Львов в 20.35. Обратно из Львова поезд будет отправляться в те же даты в 08.37 и прибывать в Одессу в 19.56.
- Поезд №111/63 - 64/112 будет курсировать в сообщении Изюм, Харьков – Львов. Он будет отправляться 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 сентября из Изюма в 18.22, из Харькова – в 22.43 и прибывать во Львов в 13.40. В обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 сентября в 15.48 и прибывать в Харьков в 05.46 и в Изюм в 12.
- Поезд №79/80 будет курсировать в сообщении Днепр – Львов. Поезд будет отправляться из Днепра 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 сентября в 22.15, прибывать в Киев в 5.49 и во Львов в 13.40. В обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 сентября и 1 октября в 15.48, прибывать в Киев в 22.37 и в Днепр в 06.49.