Жизнь Укрзализныця назначила дополнительные поезда - маршруты, время, график следования

2023-08-10 09:31

Укрзализныця для удовлетворения спроса пассажиров назначила дополнительные поезда на отдельные даты в сообщении между Киевом и Кривым Рогом, Львовом и Ворохтой, а также Одессой, Изюмом, Харьковом, Днепром и Львовом. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



