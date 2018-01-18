Украина Снежная атака: полностью перекрыта трасса «Киев-Одесса»

2018-01-18 20:00 1086

 

Из-за сложных погодных условий движение для грузового и легкового транспорта по автомагистрали "Киев-Одесса" ограничено. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"В связи с погодными условиями на севере Одесской области, где толщина снежного покрова уже достигла более чем 40 см (в некоторых местах до метра), и шквального ветра, движение автомобильного транспорта по автомагистрали "Киев - Одесса", полностью ограничено с 14:30 для грузового и легкового автотранспорта, учитывайте это обстоятельство при планировании путешествия или перевозок", - написал Форостяк.

Он добавил, что о снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

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