ВОЙНА В Украине Эксперт о боях за Бахмут: ВСУ столкнулись с проблемой, идут жестокие бои за "трассу жизни"

2023-04-23 14:23



Грамотные оборонные действия в многоэтажной застройке позволяют значительно тормозить продвижение врага.

В Бахмуте бои идут без кардинальных перемен. "Трасса жизни" ВСУ 0504 остается местом столкновений. Пока именно у россиян сохраняется огневой контроль над этим отрезком, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Несмотря на это, 0504 продолжает функционировать, как и окольные пути между трассами. Вместе с тем эксперт рассказал о наметившейся проблеме ВСУ: "Дождливая погода вносит свои коррективы и пока эти тропы по силам только гусеничной технике. Поэтому погодный фактор сейчас негативно влияет на оборону города".

В самом городе снизилась интенсивность российской авиации. Вместе с тем украинская артиллерия наносит удары по позициям рашистов.

Самым сложным остается северный сектор. Оккупанты любой ценой пытаются продвинутся по улице Крайней. Коваленко допускает, что вскоре именно эта улица в ближайшее время может стать основной линией боестолкновений, определяющей зоны контроля.

На юге Бахмута - без изменений, добавил эксперт: "Полный контроль улицы Чайковского за ВСУ. Буфер безопасности с улицей Корсунского - на месте. С южного направления давление оккупантов не настолько ожесточённое, как на севере, что обусловлено так же контролируемой ВСУ "многоэтажкой".

Коваленко подчеркнул, что грамотные оборонные действия в многоэтажной застройке позволяют значительно тормозить продвижение врага. "Манёвренная оборона даёт свои результаты. Но без решения вопроса с логистикой через 0506 это преимущество может быть утеряно уже в короткосрочной перспективе", - считает обозреватель.

Бои за Бахмут - что происходит в городе

Согласно свежей сводке Генштаба, Бахмут и Марьинка остаются эпицентрами самых жестоких боев с русскими захватчиками, хотя враг и снизил наступления с 4-х до 3-х направлений.

20 апреля оккупанты вышли на "трассу жизни" ВСУ заняли позиции на расстоянии ведения стрелкового огня. Но, как отмечал тогда Коваленко, ситуация в городе очень динамична и может еще кардинально поменяться в пользу наших защитников. В самом городе россияне продолжают концентрировать основное внимание на северном секторе.

20 апреля Институт изучения войны писал, что город оккупирован на около 87,9%. В самом Бахмуте творится настоящий ад. Оккупанты накануне прибегли к коварному оружию - сбрасывали на позиции ВСУ отравляющее вещество.